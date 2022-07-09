Seyir halindeki otomobil yandı
AA - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ten Bartın istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 74 DH 505 plakalı otomobil, Ahmetusta Geçidi'nde motor kısmından alev aldı.
Hızla aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Güncel