SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Haberler

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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Sürücünün aracı yeni alındığı öğrenildi.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi Yazır Caddesi yolunda gece yarısı meydana geldi. Orhun Taşkaya'nın kullandığı 32 HP 573 otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücünün aracı yol kenarına çekerek durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale eden itfaiye yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü Taşkaya'nın aracı yeni satın aldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Antalya, Güncel, Haberler

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