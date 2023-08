Seyir halindeki otomobil kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, kırmızı ışıkta duran otomobile yandan kamyonete arkadan çarptı. Otomobilden çıkarılan ve sarhoş olduğu gözlenen sürücü, tesadüfen olay yerinden geçen 112 ekibinin ısrarına rağmen ambulansa binmeyi kabul etmedi. Aniden ortadan kaybolan ve jandarmanın gelmesinin ardından ortaya çıkan sürücü, 'kulağım patlayacak gibi' deyince yoldan geçen ambulans durduruldu. Ambulans geldiğinde kendisini yerlere atan ve gitmek istemeyen sürücü zorla ambulansa bindirilirken yapılan kontrolde 2.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza güvenlik kameraları tarafından da an be an kaydedildi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şehmus K.'nın kullandığı 31 RK 441 plakalı otomobil, Tekandız ışıklı kavşağına geldiğinde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce yolun solunda kırmızı ışıkta duran Umut Dalkılıç'ın kullandığı 07 UD 139 plakalı otomobile ardından da önünde duran İbrahim Varol'un kullandığı 07 LDV 35 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobilden çıkarılan ve ayakta durmakta zorlandığı gözlenen otomobil sürücüsü Şehmus K., tesadüfen olay yerinden geçmekte olan ve kazayı görünce duran ambulansta bulunan sağlık ekibinin tüm ısrarına rağmen ambulansa binmeyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Jandarma gelince kendini yerden yere attı

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedililirken otomobil sürücüsü, ambulansın ayrılmasının ardından bir anda ortadan kaybolurken, jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından yeniden ortaya çıktı. Otomobilinin içerisinde cüzdanını arayan, ayakta durmakta zorlanan sürücü, bir anda kulağının çok ağrıdığını kendisini kötü hissettiğini söyleyerek yol kenarına oturdu. Alkollü olduğu her hainden belli olan otomobil sürücüsü Jandarmanın çabalarına rağmen kalkmazken yoldan geçen ve kaza anında olay yerinde bulunan ambulans durduruldu. Ambulansa binmemek için kendini yere atan sürücüyü Sağlık görevlileri ve jandarma ekibi uzun çabalar sonunda ambulansa binmeye ikna ettiler.

Alkolmetreyi üflememek için elinden geleni yaptı

Trafik ekipleri ambulanstaki sürücünün alkolünü kontrol için alkol metre ile gelirken, sedyede yatan sürücü, kendisinin sağlığının her şeyin önünde geldiğini, bununla uğraşamayacağını söyledi. Ardından jandarmaların kendisini ambulansa bindirmediğini, 40 dakika beklettiğini ve onlardan şikayetçi olduğunu söylerken, trafik ekibinin ikna etmesinin ardından alkol metreye üfledi. 2.62 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 ay el konulurken 4 bin 64 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA