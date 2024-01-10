Zonguldak'ta Otomobil Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kilimli ilçesi Karadon Şehit Arif Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Muayene istasyonu önünde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 TK 378 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler, kısa sürede otomobili sardı. Sürücü, otomobili sağa çekip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anları kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)