Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Şenol Poyraz - Güncel
 - Güncelleme:
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA'da, otoyolda seyir halinde olan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da, otoyolda seyir halinde olan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Yenişehir mevkiinde meydana geldi. N.K. (55) idaresindeki 34 BTP 461 plakalı otomobil, otoyolda seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekerek indiği araç, kısa sürede yandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu yangın, yolda seyir halinde olan diğer sürücüler tarafından görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Yangın, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title