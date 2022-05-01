Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA'da, otoyolda seyir halinde olan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Yenişehir mevkiinde meydana geldi. N.K. (55) idaresindeki 34 BTP 461 plakalı otomobil, otoyolda seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekerek indiği araç, kısa sürede yandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu yangın, yolda seyir halinde olan diğer sürücüler tarafından görüntülendi.