SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI - Haberler

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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil yangını, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Uğur Can Talu'nun kullandığı PF W 488 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmından duman yükselmeye başladı. Sürücü Talu'nun yol kenarına park edip indiği otomobilin motor kısmından kısa süre sonra alevler yükseldi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangın tüpleriyle yardıma koştu. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. (DHA)

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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