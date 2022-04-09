Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi 1883. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun D. idaresindeki 06 GZF 79 plakalı Ford marka otomobilin motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Ardından da soğutma işlemi gerçekleştirdi. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(Hasan Ay/İHA)