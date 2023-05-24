SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

MERSİN'in Anamur ilçesinde, bir yolcu otobüsü motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı. Yolcuların tahliye edildiği otobüs, kullanılamaz hale geldi. Olay, Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Antalya'dan 22 yolcuyla Mersin istikametine yola çıkan yolcu otobüsünün, Uçarı Mahallesi'ne yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durduran şoför, yolcuları tahliye ederek araçtan indirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri Mersin-Antalya yolunu kısmen trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.