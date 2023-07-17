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Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan motosiklet, sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan motosiklet, sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeki motosiklet aniden yanmaya başladı. Motorunu yol kenarına çeken sürücü, çevredeki vatandaşların yardımı ile yanan aracı söndürdü. Vatandaşların yanan motosikletin üzerine kova ile su döktüğü anlar görüntülere yansıdı. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Ankara Güncel Haberler

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