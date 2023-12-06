Seyir halindeki minibüs alev aldı

AKSARAY'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, yandı.

Yiğit S. (25), yönetimindeki 68 ADF 407 plakalı minibüsüyle, dün saat 21.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde seyir halindeyken, aracın motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden Yiğit S., aracını durdurup müdahale etti. Alevlerin yükselmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevlerin söndürüldüğü minibüs kullanılmaz hale geldi. Minibüsün yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)