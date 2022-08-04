SEYİR HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI ZONGULDAK'ta, seyir halindeyken motoru tutuşan midibüs alev alev yanarken, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. ZONGULDAK'ta, seyir halindeyken motoru tutuşan midibüs alev alev yanarken, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, gece saatlerinde Zonguldak Elvanpazarcık beldesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, 67 NP 800 plakalı işçi servisi sürücüsü Asım Çetinkaya, evine giderken motor bölümünden yükselen dumanı fark ederek aracı yol kenarında boş bir alanda durdurdu. Motor bölümünden yükselen alevler midibüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale yangın söndürüldü. Sürücü Asım Çetinkaya, kullanılamaz hale gelen midibüsün başında olayın üzüntüsünü yaşadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Zonguldak İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SEYİR HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.