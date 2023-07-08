Seyir halindeki metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - İstanbul'da seyir halindeki metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülerken yolcular panik yaşadı.

Darülaceze Perpa durağına seyir halinde olan bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yolcular panik yaşarken şoför ise aracı kenara çekerek durdurdu. Yolcular panik ve korku halinde metrobüsü boşaltırken şoför araçta bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.