Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo dağıtımı yapan servis aracı hareket halindeyken koltuk kısmından alev aldı. Sürücü hareket halindeki arabadan kendini dışarı atarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Seyir halindeki kargo aracı alev aldı, sürücü kendini son anda dışarı attı

Aracın yanma anı ve sürücünün kendini dışarıya atması güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo dağıtımı yapan servis aracı hareket halindeyken koltuk kısmından alev aldı. Sürücü hareket halindeki arabadan kendini dışarı atarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sorgun Mahallesinde 8205 sokak üzerinde kargo dağıtımı yapan servis aracı, hareket halindeyken. Sürücünün koltuğunun arka kısmından alevler yükselmeye başladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, alevlerin çıkmasıyla birlikte kolu yanan araç sürücüsü kapıyı açarak kendisini dışarı attı. Yangın, yoldan geçen bir başka araç sürücüsünün yardımıyla söndürüldü.

Olay, Sorgun Mahallesi 8205 Sokak üzerinde meydana geldi. Emirhan Çiçekçi'nin kullandığı 34 ADL 634 plakalı kargo aracı, seyir halindeyken sürücü koltuğunun arkasından alevler yükselmeye başladı. Aracı kullanan Emirhan Çiçekçi, alevlerle birlikte aracın kapısını açarak kendisini dışarı attı. Araçtaki yangın, yoldan geçen bir başka araç sürücüsünün yardımıyla söndürülürken, kolunda yanıklar oluşan Emirhan Çiçekçi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Yangın anı güvenlik kamerasında

Aracın yanma anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bir anda şoför kısmından alev alması ve ardından sürücünün kendini dışarı atarak aracı durdurmaya çalışması yer aldı.