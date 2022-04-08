SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI - Haberler

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SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü minderlerin yola saçıldığı anları arkasındaki araçta yolculuk yapanlar telefonu kamerasıyla görüntüledi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü minderlerin yola saçıldığı anları arkasındaki araçta yolculuk yapanlar telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Manavgat Serik D-400 Karayolu'nda ilerlmeyen bir kamyonetin kasasındaki minderler rüzgarında etkisi ile yola saçıldı. Kamyonetin yakınında başka aracın bulunmaması olası kazayı önledi. Kamyonet kasasından yola saçılan minderleri, başka araçtaki yolcular görüntüledi,. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kamyonetin bir kamyonu solladığı anda kasasındaki minderlerin yola saçıldığı, kamyonet sürücüsünün durumun farkında olmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu, Kamyonet, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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