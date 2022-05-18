SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI - Haberler

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SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.

Çakallık Mahallesi Serik- Antalya D400 karayolunda seyir halindeki Zeki Karadeli idaresindeki 07 MBT 82 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü durumu fark edip, aracı yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında motor kısmından alev alan kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, Antalya, Güncel, Haberler

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