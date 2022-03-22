Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

BURSA'da, seyir halinde alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesinde meydana geldi. Salim Dereli yönetimindeki 16 BSM 65 hafif ticari araç, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Dereli, park ettiği aracını terk etti. Alevler büyüyerek tüm aracı sardı. Çevredekilerin yangın tüpleriyle alevlere müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yarım saatte söndürüldü.Yanan araç demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.