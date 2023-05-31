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Seyir halindeki bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı

Seyir halindeki bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.S. sevk ve idaresindeki 59 NF 743 plakalı araç, bisikletiyle seyir halinde bulunan A.N.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını aracın ön camına çarpan bisikletli A.N. yaralandı. Yaralı, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Aracın ters yöne girdiği iddia edilirken, yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.S. sevk ve idaresindeki 59 NF 743 plakalı araç, bisikletiyle seyir halinde bulunan A.N.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını aracın ön camına çarpan bisikletli A.N. yaralandı. Yaralı, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Aracın ters yöne girdiği iddia edilirken, yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

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