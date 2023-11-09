Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halinde olan bir araçtan fırlayan lastik, demir bariyerleri aşarak alt yola düştü. Lastiğin alt yola düşmesi ve bir aracın bagaj kısmına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Seyir halindeki araçtan fırlayan lastik alt yola düştü... O anlar kamerada

Lastiğin düşme ve arabaya çarpma anı kameralara böyle yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üst yolda seyir halinde olan bir araçtan fırlayan lastik, demir bariyerleri aştıktan sonra alt yola düştü. Lastiğin alt yola düşmesi ve bir aracın bagaj kısmına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine giden pikaptan fırlayan lastik, demir bariyerleri aştıktan sonra alt yola düştü. Lastik bu sırada önce alt yolda kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsünü, daha sonra da kaldırımda yürüyen bir yayayı teğet geçti. Park halindeki 3 otomobile çarparak duran lastik maddi hasara neden oldu. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya tanık olan esnaf Nihat Cansu, üst yoldaki demir bariyerlerin çok zayıf olduğunu belirterek, "Dükkanın önünde oturuyordum. Bir anda yukarıdan arabaların üzerine lastik düştüğünü gördüm. Lastik çevrede yürüyen insanlara da zarar verebilirdi. Çok ucuz atlattık" dedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.