Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip böyle darp ettiler - Haberler

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Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip böyle darp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Hakan Polat - Güncel
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Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip böyle darp ettilerİSTANBUL Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir grup, ortalığı birbirine kattı.

Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip böyle darp ettiler

İSTANBUL Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir grup, ortalığı birbirine kattı. Seyir halindeki aracın önünü kesen şahıslar, tekme ve tokatla aracın içindekilere saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir grup yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen nedenle seyir halindeki aracın önünü kesti. Yolun bir şeridini kapatan şahıslar, akan trafiğe aldırmadan aracın içindekilerle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda yaptıkları ile yetinmeyen şahıslar, tekme ve tokatlarla diğer şahıslara saldırdı. Dakikalarca süren o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Güncel

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