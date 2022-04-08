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Son dakika haber... Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Erdem Demirci - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kameradaKASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan bozayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada

KASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan bozayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gören köyü mevkiinde kış uykusundan uyandığı düşünülen bozayı, seyir halindeki bir aracın önüne çıktı. Önlerine çıkan ayı sebebiyle önce panik yaşayan aile, önlerinde koşan ayıyı bir süre takip etti. Bir süre sonra bozayı, yoldan çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

O anlar ise araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son dakika haber... Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada

Son dakika haber... Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada

Son dakika haber... Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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