Seyir Halindeki Araca Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Ölü

Seyir Halindeki Araca Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Ölü
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İzmir’in Torbalı ilçesinde, cezaevi ziyaretinden dönen otomobile yapılan ateş sonunda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yaralıların sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

CEZAEVİ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Torbalı ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açılan seyir halindeki otomobilde hayatını kaybeden sürücü Adnan Özdemir (61), Abdullah Altun (55) ve eşi Fatma Altun'un (54) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Olayda babası Adnan Özdemir'i kaybeden, yeğenleri Miraç Altun (4), Ahmet Ege Özdemir (1) ve anneleri Ayşe Özdemir (32) ise yaralanan Ayda Özdemir (36), Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Olaya tepki gösteren ve çok üzgün olduğunu dile getiren Ayda Özdemir, "Babamın bu olayla alakası yok. Hiçbirimizin yok. Kardeşim cezaevinde. Altun ailesinin de yakınları cezaevinde. Kardeşimle onların yakınları aynı koğuşta kalıyor. Görüşe gidecek araçları olmadığı için babamdan rica edince babam yardımcı olmak amacıyla onları da cezaevine götürmek için otomobiline alıyor. Olay, cezaevi dönüşünde meydana geliyor. Saldırganı tanımıyoruz, ismini de bilmiyoruz. Babam öldü. Kızımız, gelinimiz ve 1 yaşında çocuğumuz yaralandı. İkisinin de hayati tehlikesi sürüyor. En ağır cezayı alsın, hatta kim ne yaptıysa ölsün. Ocağımıza ateş düşürdüler" dedi.

SALDIRIDA ÖLEN BABAANNESİ, MİRAÇ'I KORUMAK İÇİN ÜZERİNE KAPANMIŞ

Öte yandan, saldırıda yaralanan Miraç Altun'u olayda hayatını kaybeden babaannesi Fatma Altun'un üzerine kapanarak, korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca yaralı 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.K.'nin işlemleri ise sürüyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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