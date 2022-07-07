Seyir halindeki arabadan atlayarak kaçırılmaktan kurtuldu

Meksika'da genç bir adam, kendisini kaçırmak isteyen kişiler tarafından bindirildiği arabadan hareket halindeyken atlayarak, kaçırılmaktan son anda kurtuldu.

Meksika'nın Tenango del Valle kentinde alışveriş için motosikletiyle bir mağazaya gelen 22 yaşındaki genç adam, yanına araçla yaklaşan 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Zanlılar tarafından dövülen ve zorla araca bindirilen adam, direnerek aracın kapısının kapatılmasına engel oldu. Araç hareket ettiği sırada mücadele etmeye devam eden genç adam, arabanın açık olan kapısından kendisini yola attı.

Araçtan atladıktan sonra toparlanarak olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki bir eve saklandı. Vücudunda hafif yaralar oluşan genç adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Olayın faillerinin kimlikleri henüz tespit edilemezken, Meksika Eyalet Başsavcılığı sorumluların yakalanması için soruşturma başlatıldığını, olayda kullanılan ve plakası tespit edilen aracın ise arandığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel