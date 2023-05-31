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Seyir halinde alkol içen traktör sürücüsüne ceza yağdı

Seyir halinde alkol içen traktör sürücüsüne ceza yağdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte seyir halindeyken traktör üzerinde alkol alan sürücüye polis ekiplerince ceza yazıldı.

Seyir halinde alkol içen traktör sürücüsüne ceza yağdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte seyir halindeyken traktör üzerinde alkol alan sürücüye polis ekiplerince ceza yazıldı.

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşamak için araçlarıyla konvoy yaptılar. Araç yoğunluğunu fırsat bilen bir sürücü, seyir halindeyken alkol içmeye başladı. Trafik düzenlemesi yapan Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri 16 ALJ 442 plakalı traktörün sürücüsü Selami Ç.'yi durdurdular. Durdurulan sürücünün elinde alkol dolu bardağı gören ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istediler. Sürücü, tüm ısrarlara rağmen testi kabul etmedi. Gitmek isteyerek uzaklaşmaya çalışan sürücü, ekiplerce tutuldu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkol testini reddetmekten 11 bin 645 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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