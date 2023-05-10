SEYİR HALİNDE ALEV ALAN KERESTE YÜKLÜ TIR, YANDI
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SİİRT'te seyir sırasında alev alan kereste yüklü TIR, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
SİİRT'te seyir sırasında alev alan kereste yüklü TIR, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Siirt-Eruh kara yolunda seyreden kereste yüklü TIR, sabah saatlerinde alev aldı. TIR şoförü, aracı emniyet şeridine çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, kapatılan yol çalışmalar sonrası açıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel