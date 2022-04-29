Seyir Derneği, Yazlık Sinemayla Ayvalıklılara Merhaba Diyecek!

. 10 gün boyunca her akşam dünyanın önde gelen festivallerinde adını duyuran, ödüllere layık görülen ve sinemaseverlerin heyecanla beklediği filmler beyazperdede olacak.

Ayvalık başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında kültür sanat faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan Seyir Derneği, Ayvalık ve Urla'da eş zamanlı düzenleyeceği Yazlık Sinema ile açık havada film izleme zevkini hem özleyenlerle hem de yeni kuşaklarla buluşturmayı istiyor.

Yazlık Sinema'nın Urla gösterimleri Ercan Kesal öncülüğünde kurulan yeni sanat mekânı Urladam'da gerçekleşecek. Yazlık Sinema programında gösterilecek filmlere ve bilet satışına dair ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

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