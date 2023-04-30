- Seyhan Nehri kenarındaki yolda göçük meydana geldi Adana'da bir haftadır devam eden sağanak yağışların ardından Seyhan Nehri kenarındaki yolda gücük meydana geldi Adana'da bir haftadır devam eden sağanak yağışların ardından Seyhan Nehri kenarındaki yolda gücük meydana geldi.

- Seyhan Nehri kenarındaki yolda göçük meydana geldi

Adana'da bir haftadır devam eden sağanak yağışların ardından Seyhan Nehri kenarındaki yolda gücük meydana geldi

ADANA - Adana'da bir haftadır devam eden sağanak yağışların ardından Seyhan Nehri kenarındaki yolda gücük meydana geldi.

Bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak ve dolu şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Dün de öğleden sonra şehrin bir çok noktasında yağmur ve dolu nedeniyle bu baskınları oluştu. Bugün sabah ise Seyhan Nehri kıyısında yürüyüş yolunun bir kısmının çöktüğü görüldü. Derin bir kuyu oluşurken göçüğün etrafı güvenlik şeridi ile çevrilerek kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Göçüğün etrafında yürüyüş yolunda çatlakların da olduğu görüldü. Ekiplerin kısa sürede göçüğü kapatacakları öğrenildi.