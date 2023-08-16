Seyhan Dikimevi, İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Üretiyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın öncülüğünde hizmete açılan Seyhan Dikimevi, birçok belediye ve özel sektör kuruluşunun işçi kıyafetlerini üretiyor. Ayrıca, çocuklar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yazlık ve kışlık kıyafetler de üretiliyor. Dikimevi, kadınların çoğunlukta olduğu bir atölye olarak farkındalık oluşturuyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın üreten belediyecilik anlayışıyla hizmete açtığı Seyhan Dikimevi, 50'den fazla belediyenin, birçok özel sektör kuruluşunun işçi kıyafetlerini ve sosyal belediyecilik çerçevesinde başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yazlık ve kışlık kıyafetler üreten bir atölyeye dönüştü. Çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Dikimevi, üreterek katma değer oluşturan ve Seyhan'a da değer katarak farkındalık oluşturuyor.

Başkan Akay'ın öncülüğünde belediye işçilerinin kıyafetlerini dikmek üzere yaşama geçirilen ve üreten belediyecilik anlayışının lokomotiflerinden biri olan "Seyhan Dikimevi", kaliteli üretim anlayışıyla kısa zaman içerisinde Hakkari'den Edirne'ye 50'den fazla belediyenin işçilerinin kıyafetlerini üreten bir atölye halini aldı.

Depremzedelere yönelik üretimler

Dikimevinin amacına ulaşmış olmasının mutluluk verici olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay,"Pandemi döneminde Türkiye'de ilk bez maskeyi Dikimevi'mizde ürettik. 6 Şubat depremlerinin ardından hem Adana'da hem de depremin yıkıma uğrattığı kentlerdeki depremzede vatandaşlarımız için kadın-erkek ve çocuklar için iç çamaşırları, çocuklar için kaban, mont, eşofman takımları, patik üreterek dayanışmaya önemli katkılar sağladık. Özel sektör kuruluşlarının personel kıyafetlerini, sivil toplum kuruluşlarının siparişlerinin de üretimlerini de yine Dikimevi'mizde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Seyhan'a ve Seyhanlılara katkısı çok değerli

Dikimevi'nin diğer üretim alanlarıyla birlikte Seyhan'a değer kattığını belirten Başkan Akay, "Dikimevi'mizin Seyhan'a ve Seyhanlılara katkısı çok anlamlı ve değerli. Burada çalışan personelimizin tamamına yakınını kadınlar oluşturuyor. Daha önce evlerinde oturan kadınlar aldıkları eğitimden sonra üretim sürecinin bir parçası oldular. Üretip kazanıyorlar, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar, sosyalleşiyorlar, kendilerini geliştiriyorlar ve mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu çocuklarını da ailelerini de bizi de mutlu ediyor. Seyhan üreten ve değer oluşturan herkesle çok güzel" ifadelerini kullandı. - ADANA