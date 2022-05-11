Seyhan Belediyesince ihtiyaç sahiplerine marul dağıtıldı - Haberler

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Seyhan Belediyesince ihtiyaç sahiplerine marul dağıtıldı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Seyhan Belediyesince ihtiyaç sahiplerine marul dağıtıldı

Seyhan Belediyesine ait tarım arazilerinde yetiştirilen marullar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Seyhan Belediyesine ait tarım arazilerinde yetiştirilen marullar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyeye ait arazilerde yetiştirilen marulların hasadı yapıldı.

Ekiplerce hasadı gerçekleştirilen marullar, ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan'ın her alanda üretmeye devam edeceğini belirterek, "Belediyemize ait tarım arazilerinin her karışında üretmeye ve ürettiklerimizi halkımızla paylaşmaya, dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Seyhan, Tarım, Güncel, Haberler

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