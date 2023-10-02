Seyhan Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

Seyhan Belediyesi, kendi ürettiği asfalt ile yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar 630 bin ton asfalt üreten belediye, 11 ayrı ekip ile Seyhan'da asfaltsız yol bırakmamayı hedefliyor.

Seyhan Belediyesi, çağdaş bir kent hedefi doğrultusunda yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asfaltı belediyenin tesislerinde üretip elde ettikleri tasarrufla daha fazla yol çalışması yaptıklarını dile getiren Başkan Akif Kemal Akay, bugüne dek 630 bin ton asfalt ürettiklerini kaydetti. Akay, "Şu anda 11 ayrı ekibimizle Seyhan'da asfaltsız yol kalmaması için çalışıyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi'nin Dikili Mahallesi'nde faaliyet gösteren asfalt plentinde incelemelerde bulunan Başkan Akay, plent sorumlularından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler alıp, belediye emekçilerine kolaylıklar diledi.

630 BİN TON ÜRETİM

Seyhan Belediyesi'nin kendi asfaltını üreten belediyelerden biri olduğunu belirten Başkan Akay, üretime bağlı olarak ciddi oranda tasarruf elde edildiğini kaydetti. 2019 yerel seçimlerinden sonra üretilen 630 bin ton asfaltın yol çalışmalarında kullanıldığını vurgulayan Başkan Akay, "Asfaltımızı kendimiz üreterek çok ciddi manada gelir kazancı elde ediyoruz. Şu anda 11 ekibimiz Seyhan'ın farklı noktalarında yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor" diye konuştu.

HEDEF ASFALTSIZ YOLUN KALMAMASI

İklim koşulları elverdiği sürece asfalt çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini aktaran Başkan Akay, "Üreten bir belediye olarak kendi asfaltımızı da kendi tesislerimizde üretiyoruz. Kendi personellerimiz ve iş makinelerimizle yollarımızı yeniliyoruz. Hedefimiz Seyhan'da hiçbir yolun asfaltsız kalmaması" dedi.