Seyhan Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti Verdi

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara 11 farklı noktada, 5 bin 246 kurban kesim hizmetini ücretsiz olarak verdi. Kesimler dini vecibelere uygun olarak ve hijyenik koşullarda gerçekleştirildi. Uzman kasaplar, veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin gözetiminde yapılan hizmette temizlik, güvenlik ve zabıta ekipleri de görev aldı. Sıra bekleyen vatandaşlara ise sıcak ve soğuk içecek ikramı yapıldı.