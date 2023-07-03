Seyhan Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti Verdi
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Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara 11 farklı noktada, 5 bin 246 kurban kesim hizmetini ücretsiz olarak verdi. Kesimler dini vecibelere uygun olarak ve hijyenik koşullarda gerçekleştirildi. Uzman kasaplar, veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin gözetiminde yapılan hizmette temizlik, güvenlik ve zabıta ekipleri de görev aldı. Sıra bekleyen vatandaşlara ise sıcak ve soğuk içecek ikramı yapıldı.
Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara 11 farklı noktada, 5 bin 246 kurban kesim hizmetini ücretsiz olarak verdi.
Seyhan Belediyesi'nin ücretsiz kurban kesim hizmeti, dini vecibelere uygun olarak ve hijyenik koşullarda verildi. Uzman kasaplar tarafından veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin gözetiminde yürütülen kurban kesim hizmetinde temizlik ekipleri ile güvenlik ve zabıta ekipleri de görev yaptı.
Sıra bekleyen vatandaşlara ise sıcak ve soğuk içecek ikramı yapıldı.