Seyhan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti Sunuyor

Seyhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak çeşitli mutfaklar ve aşevleri aracılığıyla sıcak yemek desteği sağlamaya devam ediyor. Başkan Akif Kemal Akay, Seyhan'da hiç kimsenin aç yatmaması için çalıştıklarını belirtti ve mutfakların deprem ve pandemi gibi acil durumlarda da önemli bir rol oynadığını vurguladı. Seyhan Belediyesi'nin 4 yıllık dönemde 1 milyon 800 binden fazla sıcak yemek dağıttığı ve 175 bin adet cenaze yemeği sunduğu ifade edildi.

Seyhan Belediyesi'nin mutfakları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hizmet vermeye devam ediyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Seyhan'da hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza destek oluyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi, ilkokul çağındaki çocuklardan üniversiteli gençlere, Bilgi Evi'ndeki öğrencilerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve cenaze sahiplerine 3 mutfak ve 10 aşevi ile sıcak yemek desteğinde bulunmaya devam ediyor. Mutfaklarının acil ihtiyaç durumlarına hazırlıklı olarak tasarlandığını aktaran Başkan Akay, deprem ve pandemi döneminde de mutfakların çok önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti.

Mutfakların Seyhan'da yaşayan ihtiyaç sahipleri için hizmet verdiğini kaydeden Akay, şunları söyledi:

"4 YILLIK DÖNEMDE 1 MİLYON 800 BİN PORSİYONDAN FAZLA SICAK YEMEK ULAŞTIRDIK"

"Deprem zamanında 10 bin porsiyonun üzerinde sıcak yemeği vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine covid salgını döneminde evden çıkamayan vatandaşlarımızın da yemek ihtiyacını yine mutfaklarımız aracılığıyla giderdik. Geride kalan 4 yıllık dönemde 1 milyon 800 bin porsiyondan fazla sıcak yemeği vatandaşlarımıza ulaştırdık. Dört yıllık dönemde vatandaşlarımıza 800 bin sıcak çorba ikramında bulunduk. Geçen yıl başladığımız cenaze yemeği hizmetinde de bugüne dek 175 bin adet yemeği vatandaşlarımıza sunduk."

Hiçbir çocuğun okula aç gitmemesi için ilköğretim çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara sabah kahvaltısı, üniversite öğrencilerine de akşam yemeği ikramında bulunduklarını söyleyen Akay, "Seyhan'da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Seyhan için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.