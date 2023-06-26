Seyhan Belediyesi çalışanları bayramlaştı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve belediye çalışanları dokuz günlük bayram tatili öncesi düzenlenen törende bayramlaştı. Başkan Akay, çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve Seyhan Belediyesi'nin deprem bölgelerine yönelik çalışmalarının en başarılı belediye olarak nitelendirildiğini aktardı. Törene, Seyhan Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler ve personel katıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve belediye çalışanları dokuz günlük bayram tatili öncesi düzenlenen törende bayramlaştı. Özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür eden Başkan Akay, "Her gün dostlukla, her gün kardeşlikle birbirimize yaklaşmayı, topluma yaklaşmayı esas olarak kabul ediyoruz. Bu bayramın da böyle geçmesini diliyorum. Önümüzdeki günler yeniden daha umutla bakacağımız günler olması dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törene; Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler ve personel katıldı. Başkan Akay, Seyhan Belediyesi çalışanlarının emekleriyle sunulan hizmetlerin dışarıda takdir edilip, dile getirilmesinin büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirterek, "Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin Türkiye'de büyük sıkıntılara neden olduğunun altını çizen Başkan Akay, Seyhan Belediyesi'nin deprem bölgelerine yönelik çalışmalarının en yetkili kişiler tarafından "en başarılı belediye" olarak nitelendirildiğini aktardı. Başkan Akay, şunları kaydetti:

"Deprem süreci içerisinde en başarılı belediyenin hep Seyhan Belediyesi olduğu söylendi. Söylenmeye devam ediyor. Bunlar sizin sayenizde oldu, bunlar el birliğiyle daha öncesinde çeşitli üretim kademelerinde var olmamızla, belli ölçüde sıkıntılı günlere hazırlıklı olmamızla başarıldı. Tabi bu başarının sürekliliği de sizlerin çalışmasına bağlı oldu ve hala deprem bölgesinde var olan belediye olarak biliniyoruz. Kurumsal olarak hazırlıklıydık, personel olarak hazırlıklıydık, yürek olarak hazırlıklıydık. Gerçekten de özellikle deprem bölgelerindeki çalışmalarınız için ayrıca hepinize yine ülkem adına, insanlık adına teşekkür ediyorum.

"TÜM BELEDİYELERİN ÖNÜNDE OLACAĞIZ"

Hiç kuşkunuz olmasın Seyhan Belediyesi olarak tüm belediyelerin önünde olacağımızı şimdiden bilmenizi istiyorum. Bugüne kadar hep öncü olduk, hep en önde olduk. Bundan sonra da en önde olmaya devam edeceğiz. Çünkü çalışan sizler bunu hak ediyorsunuz. Bayramlar gerçekten hepimizin birlikte olması gerektiği, küslerin barıştığı, dargınlıkların olmadığı dostlarımızla birlikte olacağımız özel günler. Ancak yaptığımız işler itibariyle zaten bizler tüm toplumla barışık, tüm topluma sevgiyle bakan bir yapı içerisindeyiz. Her gün dostlukla, her gün kardeşlikle birbirimize yaklaşmayı, topluma yaklaşmayı esas olarak kabul ediyoruz. Bu bayramın da böyle geçmesini diliyorum. Önümüzdeki günler yeniden daha umutla bakacağımız günler olması dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."