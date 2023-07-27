Seyhan Belediyesi Bilgi Evlerinde Çocuklara Doğa ve Çevre Bilinci Kazandırılıyor

Seyhan Belediyesi'nin Bilgi Evlerine devam eden çocuklara, belediyenin üretim alanlarında uygulamalı olarak doğa ve çevre bilincine yönelik bilgiler aktarılıyor, atıkların geri dönüşüm yoluyla yeniden üretime kazandırılması için yapılan çalışmaları gözlemleme fırsatı sunuluyor. Seyhan Belediyesi, gençlerin yaşamın her alanında donanımlı birer birey olabilmelerine yönelik eğitim çalışmalarını yaz aylarında da aralıksız sürüyor. KOMPOST TESİSİNDE FEN BİLGİSİ ATÖLYESİ Yeşilyuva Bilgi Evi'ne devam eden gençlerin fen bilgisi atölye çalışması, kompost üretim tesisinde gerçekleştirildi. Tesiste organik atıkların doğal yöntemlerle toprağı iyileştirme özelliğine sahip komposta nasıl dönüştürüldüğünü yerinde görüp inceleyen gençler, kompostun toprağa ve ürüne yararlarını öğrendi. ÇOCUKLARA KOMPOST VE FİDE ARMAĞAN EDİLDİ Atölye çalışmasında geri dönüşümün önemini ve yararlarını öğrenen gençlere, evlerindeki çiçekler ve ağaçlar için kompost armağan edildi. Gençler, tesis bünyesinde kompostla yetiştirilen karpuzların hasadını, Başkan Akay'la birlikte gerçekleştirirken; Başkan Akay, gençlere çam fidesi armağan etti.