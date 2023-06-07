Seyhan Belediyesi, atık lastikleri geri kazanım tesisiyle ekonomiye kazandırıyor

Seyhan Belediyesi, atık lastikleri yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisi'ni, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açtı.

Seyhan Belediyesi'nin Yeşiloba Mahallesi'nde kurduğu Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisi'nin açılışına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gülcan Karaserçe, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk, CHP Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Orkun Parsak, Geri Dönüşümcüler Esnaf Odası Başkanı Kemal Deniz, Oto Sanayi Sitesi Başkanı Muhittin Doğan, EFER Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Bozdağ, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız pandemi ve deprem, doğayla uyumun önemini acı bir şekilde tüm insanlığa gösterdi. Seyhan Belediyesi olarak hem doğayı koruyan hem de atıkların geri dönüşüm yoluyla farklı alanlarda yeniden kullanılmasını sağlayan projelerimize bir yenisini daha ekledik. Ekonomik ömrünü tamamlamış lastikleri kurduğumuz tesiste parçalayıp, dökme kauçuk granüle ve nihayetinde esnek zemin parkesine dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Burada yaptığımız geri dönüşüm ve üretim, sinek sorununu da ciddi şekilde önleyecek. Çünkü sivrisinek konusunda problemin sadece durgun sularda olduğu düşüncesi ile bütün ilaçlamaları o çevrede yapıyoruz ama bir bahçe içerisine atılmış bir lastiğin içerisinde biriken küçücük bir suyun ne kadar larva ve sinek ürettiğini pek de hesap etmiyoruz. İşte bu anlamda bir tarafta bir kazanım elde ederken diğer tarafta bir başka kazanımı da sağlamış olacağız. Böylece bahçelere, kenarlara atılmış eski lastikleri toplayarak bir anlamda bölgemizde sinek yoğunluğunu azaltacağız, bir anlamda da sinekler için kullanılan ve doğayı kirleten ilaçlamanın azaltılmasını sağlayacağız. Bizim için üretim esas, tasarruf esas, doğanın mümkün olduğu kadar korunması esas. Bizler, özellikle bunları göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seyhan'a ve Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun."

GÜNLÜK 2 TON LASTİK DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR

Tesiste günlük iki ton ömrünü tamamlamış lastiğin parçalanıp granüle dönüştürüldükten sonra parklarda, spor sahalarında ve çocuk oyun alanlarında kullanılan esnek zemin kaplamalarına dönüştürüleceğini aktaran İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Zeki Bozkurt ise şöyle konuştu:

"Dönüştürdüğümüz atık lastikleri çocuk oyun alanlarında, tartan pistlerde ve yürüyüş yolları gibi alanlarda esnek yüzeyler olarak kullanıyoruz. Atıkları yeniden dönüştürüp hem doğanın korunmasına yardımcı oluyor hem atık lastikleri ekonomiye kazandırıyor hem de tasarruf ederek kaynaklarımızı daha doğru bir şekilde kullanıyoruz."