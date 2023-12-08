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SEYHAN Belediyesi 15. Bilgi Evi'ni açtı

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SEYHAN Belediyesi, evde ders çalışma olanağı bulamayan çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan 15'inci Bilgi Evi'ni İsmetpaşa Mahallesi'nde açtı. Bilgi Evleri çocukların toplumsal açıdan önemli bir rol oynamaktadır.

SEYHAN Belediyesi, evde ders çalışma olanağı bulamayan çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan 15'inci Bilgi Evi'ni İsmetpaşa Mahallesi'nde açtı.

Merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen açılışa Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, belediye başkan yardımcıları, müdürler, muhtarlar, CHP Adana il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Akay, evde çalışma olanağı bulamayan genç neslin, eğitimle ilgili eksiklerini giderebilmelerine olanak sağlamak amacıyla bilgi evlerini hizmete sunmaya devam edeceklerini belirterek, Bir ülkenin yaşamında hiçbir şey eğitimden daha önemli olamaz. Bilgi Evleri çocuklarımızın toplumsa olma açısından son derece önemlidir. Çağımızın en büyük sıkıntılarından biri olan çocukların cep telefonu bağımlılığıyla birlikte yalnızlaşması sorunu, bir anlamda buralarda sosyalleşerek giderilebilir. Günümüzü bilgi çağı ve her şey bilgiyle oluyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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