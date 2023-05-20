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Seyhan Baraj Gölü'ne Düşen Kişi, Suda Kayboldu

Seyhan Baraj Gölü'ne Düşen Kişi, Suda Kayboldu

Güncel Haberler

Adana'da, köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen ve ismi öğrenilemeyen bir erkek, suda kayboldu. Kayıp kişinin bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

ADANA'da, köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen ve ismi öğrenilemeyen bir erkek, suda kayboldu. Kayıp kişinin bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüden bir erkeğin Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğünü görünler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir müddet suda çırpındığı ve sonrasında ise gözden kaybolduğu belirtilen kişinin bulunması için Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce gölde arama gerçekleştirildi. Saatler süren arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Günün aydınlandığı ilk saatlerde arama çalışmasına devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Baraj Gölü Güncel Haberler

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