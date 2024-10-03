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Seyhan Baraj Gölü'nde El Bombası İmha Edildi

Seyhan Baraj Gölü'nde El Bombası İmha Edildi
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Adana'da suyun çekildiği Seyhan Baraj Gölü'nde yapılan incelemelerde bulunan el bombası polis tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da suyun çekildiği Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan el bombası polis tarafından imha edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkisinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında el bombası olduğunu fark etti.

Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.

Ekip, uzun süre su altında kaldığı tespit edilen savunma tipi el bombasını, bulunduğu yerde alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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