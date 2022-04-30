Şeyh Zayed Ulu Camii'nde gece namazı
AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: Şeyh Zayed Ulu Camii'nden detay Namaz için camiye gelinmesi Namaz kılınmasından detaylar Dua edilmesi Camiden detaylar ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Ulu Camii'nde binlerce Müslümanın katılımıyla gece namazı eda edildi.
Görüntü Dökümü:
Şeyh Zayed Ulu Camii'nden detay
Namaz için camiye gelinmesi
Namaz kılınmasından detaylar
Dua edilmesi
Camiden detaylar ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Ulu Camii'nde binlerce Müslümanın katılımıyla gece namazı eda edildi.
AA / Güncel