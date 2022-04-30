Şeyh Zayed Ulu Camii'nde gece namazı - Haberler

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Şeyh Zayed Ulu Camii'nde gece namazı

AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: Şeyh Zayed Ulu Camii'nden detay Namaz için camiye gelinmesi Namaz kılınmasından detaylar Dua edilmesi Camiden detaylar ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Ulu Camii'nde binlerce Müslümanın katılımıyla gece namazı eda edildi.

Görüntü Dökümü:

Şeyh Zayed Ulu Camii'nden detay

Namaz için camiye gelinmesi

Namaz kılınmasından detaylar

Dua edilmesi

Camiden detaylar ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Ulu Camii'nde binlerce Müslümanın katılımıyla gece namazı eda edildi.

AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Ulu Camii, Namaz, dua, Güncel, Haberler

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