Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Restorasyonu Devam Ediyor

Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Restorasyonu Devam Ediyor
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Edirne'de, minaresinin sadece bir kısmı günümüze ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalarda, caminin toprak altında kalan bölümleri ortaya çıkarıldı ve yarım kalan minarenin tamamlanması için iskele kuruldu.

Edirne'de, günümüze yalnızca minaresinin ayakta kalan kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan restorasyon kapsamında, Tunca Nehri kenarında bulunan yapının toprak altında kalan bölümleri ortaya çıkarıldı.

Yarım kalan minarenin tamamlanması amacıyla kurulan iskelede çalışmalar titizlikle sürdürülürken, yapının diğer kısımlarının ihyası için de ekipler eş zamanlı olarak çalışma yürütüyor.

Vali Sezer çalışmaları inceledi

Vali Sezer, restorasyon alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Sezer, Şeyh Şüceaddin adına inşa edilen yapının aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılarak yaşatılacağını belirtti.

Vali Sezer'e, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da eşlik etti.

Şeyh Şüceaddin Camisi

Tunca Nehri seddesi kenarında yer alan Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.

Günümüze yalnızca minaresinin bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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