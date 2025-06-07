Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne Kurban Bayramı'nda Yoğun Ziyaret

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne Kurban Bayramı'nda Yoğun Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne Kurban Bayramı'nda Yoğun Ziyaret
Haber Videosu

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Kurban Bayramı nedeniyle farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Vatandaşlar, külliyeyi gezip dua etti ve Asa Suyu için uzun kuyruklar oluşturdu.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaretçi akını

KASTAMONU - Anadolu'nun manevi önderlerinden Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'da bulunan külliyesi Kurban Bayramı sebebiyle farklı şehirlerden gelen vatandaşların akınına uğradı.

"Evliyalar şehri" olarak da bilinen Kastamonu'da Anadolu'nun "dört manevi direğinden biri" olarak gösterilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeye Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor. Farklı şehirlerden tatil için Kastamonu'ya gelen vatandaşlar, külliyeye yoğun ilgi gösterdi. Külliyeyi ziyaret eden vatandaşlar, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrini ziyaret ederek dua edip, külliyedeki müzeyi gezdi. Vatandaşlar, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kerameti olarak gösterilen ve külliyedeki çeşmeden akan 'Asa Suyu'ndan içebilmek için ise kuyruk oluşturdu.

Çevre iller, Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrini ziyaret ettikleri ve bu manevi duyguyu yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Güncel
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi

Kim'in uykularını kaçıran gelişme! İnternet kesildi, nedeni bilinmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.