Şeyh Şaban-ı Veli Hanönü'de Anıldı
29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli, doğduğu yer olan Hanönü'de anıldı. Hafta boyunca Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde mevlit okutuldu. İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, dua öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.
"29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli, doğduğu yer olan Hanönü'de anıldı.
Hafta dolayısıyla Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde mevlit okutuldu.
İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, dua öncesi konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.