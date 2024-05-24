Şeyh Şaban-ı Veli Hanönü'de Anıldı

"29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli, doğduğu yer olan Hanönü'de anıldı.

Hafta dolayısıyla Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde mevlit okutuldu.

İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, dua öncesi konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.