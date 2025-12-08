Haberler

TİKA, Suriye'de Şeyh Muhyiddin Arabi Camisi haziresindeki Türk Mezarlığı'nı restore etti

Güncelleme:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Suriye'de Şeyh Muhyiddin Arabi Camisi haziresindeki Türk Mezarlığı'nın restorasyon çalışmalarını tamamladı. Yılların yıpranması nedeniyle ihmal edilmiş mezarlık, temizlenip düzenlenerek ecdat mirasına yakışır hale getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Suriye'de Şeyh Muhyiddin Arabi Camisi haziresindeki Türk Mezarlığı'ndaki restorasyon çalışmalarını tamamladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de ortak tarihi mirasın önemli eserlerinden biri olan Şeyh Muhyiddin Camisi'nin haziresinde bulunan ve Osmanlı Devleti zamanında bölgede önemli görevler yapmış devlet adamlarının ve ailelerinin kabirlerinin yer aldığı mezarlıkta düzenleme yapıldı.

TİKA'nın yapılan incelemelerde, yılların getirdiği yıpranma, ihmal, kasıtlı tahrip ve bakımsızlık sonucu caminin manevi bütünlüğüne ve tarihine yakışmayacak bir duruma düştüğünün görülmesinin ardından restorasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Cami ve haziresinde yapılan çalışmalara işaret edilen açıklamada, "Şeyh Muhyiddin Camisi, resmi ziyaretle gelen heyetlerin yanı sıra kültürel ve inanç turizmi kapsamında Şam'a gelen ziyaretçilerin önemli uğrak yerlerinden birisi olması hasebiyle, Cami haziresindeki Türk Mezarlığı'nın tarihi ve kültürel sorumluluğumuzun bir gereği olarak ecdad mirasına yakışır bir şekilde temiz, bakımlı ve düzenli olması için ilk etapta hazirenin içinde zaman içinde biriken çöp ve toprak yığınları kaldırılmış, beton ve toprak altında kalan mezarlar ortaya çıkarılmış ve akabinde mezarlığın çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır." denildi.

Kasım ayı itibarıyla tamamlanan çalışmalar kapsamında hasarlı mezar taşlarının ve şahidelerinin mimari koruma ilkelerine uygun olarak restorasyonlarının bitirildiği, sağlam mezar taşlarının da temizlik ve bakımlarının yapıldığı ve mezarlık içine bir adet Osmanlı çeşmesi inşa edildiği ifade edildi.

Selimiye Camisi olarak da bilinen Şeyh Muhyiddin Arabi Camisi'nin haziresinde, toplam 48 adet mezar bulunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel


