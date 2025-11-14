Haberler

Şeyh Hasina, İdam Cezası Talebini Politikanın Tiyatrosu Olarak Nitelendirdi

Güncelleme:
Bangladeş'te Temmuz 2024'teki protestolar nedeniyle bizzat sorumlu tutulduğu gerekçesiyle idam cezası istemiyle karşılaşan eski Başbakan Şeyh Hasina, konu ile ilgili yaptığı açıklamada davanın siyasi bir tiyatro olduğunu savundu.

Bangladeş'te Temmuz 2024'teki protestolarda meydana gelen can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle hakkında idam cezası istenen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, yürütülen davanın "siyasi rakiplerince yönetilen usulsüz bir mahkemenin düzenlediği tiyatro" olduğunu öne sürdü.

Şeyh Hasina, Bangladeş'te yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolar nedeniyle idamının istendiği davaya ilişkin, 17 Kasım'daki duruşmada verilecek nihai karar öncesinde BBC'ye yazılı açıklamalarda bulundu.

Ülkede Temmuz 2024'te kamu kontenjanlarına ilişkin düzenlemeyi protesto eden göstericilere ateş açılması emri vermekle suçlanan Hasina, "insanlığa karşı suç işlediğini" reddetti.

Hasina, "Durumun kontrolden çıktığını ve birçok insanın yok yere hayatını kaybettiğini inkar etmiyorum. Fakat ben hiçbir zaman silahsız sivillere ateş açılması emrini vermedim." ifadelerini kullandı.

Davada kendisine suçlu hükmü verileceğinin önceden belirlendiğini savunan Hasina, protestolar sürerken ülkeyi terk ettiği için bizzat katılmadığı dava sürecini, "siyasi rakiplerince yönetilen usulsüz bir mahkemenin düzenlediği tiyatro" olarak nitelendirdi.

Bangladeş'teki protestolar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
title
