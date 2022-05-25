Şeyh Edebali Türbesi'nin yeni sanduka örtüsü tekbirler eşliğinde serildi - Haberler

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi için Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce aslına uygun hazırlanan sanduka örtüsü ve sarık, yerlerine konuldu.

Türbenin sanduka örtüsü ve sarığı, Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma, dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yenilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ın da katıldığı programda örtü, tekbirler eşliğinde sandukanın üzerine serildi, sarık yerine bırakıldı.

Ekibiyle çalışmayı tamamlayıp örtüyü seren Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Bölüm Alan Şefi Güleser Sencar, AA muhabirine, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'teki bazı türbelerin örtülerini yenilediklerini söyledi.

Şeyh Edebali Türbesi'ne yönelik çalışmanın, son projeleri olduğunu belirten Sencar, şu ifadeleri kullandı:

"Enstitü olarak Bursa'daki padişah türbelerini çalışırken aslında türbelerin aslına uygun desenleri olduğunu deneyimledik. Bu deneyim üzerinden şehirlerimizin ve yakın şehirlerdeki bütün türbelerin örtülerini ecdadımızın temizliği, mekanların ilgiyi ve gereken layık düzeni bulması için yeniden aslına uygun gerçekten tarihi eser olabilecek kıvamda ve o ayetlerle yeniden örtüler işliyoruz. Bir örtüyü serip 3-5 yıl sonra yeniden almak değil, eserleşecek, 100 yıl sonra çocuklarımızın da eserlerimizi devam ettirebileceği kültürel miraslar bırakıyoruz. Evladiyelik yapıyoruz. Bir kayıp ya da bir zarar söz konusu olmazsa iyi malzemeler seçildiği için 200 yıllık ömürleri var."