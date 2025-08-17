Şeyh Ali Camisi'nin Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Şeyh Ali Camisi'nin Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
Antakya'da depremlerde hasar gören tarihi Şeyh Ali Camisi'nin restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, caminin yeniden kültürel mirasa kazandırılacağını açıkladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Şeyh Ali Camisi'nin restorasyon ve rekonstrüksiyonu devam ediyor.

Hatay Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Şeyh Ali Mahallesi'nde 1571 yılında inşa edilen cami, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Tarihi caminin yeniden hizmete açılması için başlatılan restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında, caminin kubbesi güçlendiriliyor, duvarı onarılıyor, minaresi için hazırlıklar yapılıyor.

Camide yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, Şeyh Ali Camisi'nin yeniden ihya edilerek hem ibadete hem de kültürel mirasa kazandırılacağını belirtti.

