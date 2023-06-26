Seyfe Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi, Kuşlar Geri Döndü

Kırşehir'de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Seyfe Gölü'nde son yağışlarla su seviyesi yeniden yükseldi ve turnalar, ördekler ve flamingolar konaklamaya başladı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, gölde incelemelerde bulunarak, gölün korunması ve desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Kırşehir'de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan ve son yağışlarla su seviyesi yeniden yükselen Seyfe Gölü'nde turnalar, ördekler ve flamingolar konaklamaya başladı.

Mucur ilçesinde bulunan Türkiye'nin koruma altındaki önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti, son yağışlarla canlandı. Yaz aylarında tamamen kuruyan göle, son yağışlar ve karların erimesi adeta "can suyu" oldu.

Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip, bir kısmı nesli tükenme tehlikesinde bulunan 250'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Seyfe Gölü'nde Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.

Su seviyesini ve dürbünle de kuş türlerini inceleyen Buhara, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece Kırşehir'in değil, dünyanın en önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin korunması, desteklenmesi ve yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kuraklıkla mücadele eden Seyfe'de son aylarda su seviyesinin yeniden yükseldiğini aktaran Buhara, şunları kaydetti:

"Özellikle Mucur ilçemizin içme suyu buradan karşılanıyordu, onu da başka bir kaynaktan temin ettik, altyapı çalışması devam ediyor. 2-3 ay içerisinde inşallah, Mucur yeni içme suyunu kullanmaya başlayacak. Dolayısıyla buradan çekilmiş olan suyu yine Seyfe'ye bırakmış olacağız. Bu da ciddi bir iyileştirmeye sebebiyet olacaktır. Su seviyesinin belli bir noktanın altına inmemesi için gerekli tedbirleri almak, çalışmaları yapmak üzere kafa yoruyoruz. İlimizin en önemli turizm merkezlerinden birisi olma potansiyelini taşıyan Seyfe Gölü ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yerleşkesinin iyileştirilmesi için gerekli adımları en kısa sürede atacağız."

Vali Buhara'ya İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Mucur Kaymakamı Osman Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, daire amirleri ve muhtarlar eşlik etti.