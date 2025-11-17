Seyed Davoud'un "Kain'at" Sergisi 20 Kasım'da Açılıyor

İranlı sanatçı Seyed Davoud'un yeni eserlerinden oluşan "Kain'at" sergisi, 20 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Hector Art Gallery himayesinde düzenlenen sergi, Ortaköy'de yer alan Mimar Sinan'ın eseri, tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açılacak. Mehmet Taylan, açılışta bir müzik dinletisi gerçekleştirecek.

Sanatçı Davoud ise sergi boyunca her gün iki saat canlı heykel çalışması yaparak bir ağaç formunu adım adım şekillendirecek. Bu süreç izleyicilere sanatın oluşumuna yakından tanıklık etme fırsatı sunacak.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği serginin, sanat yönetmenliğini ise Umut Oğuz yapıyor.

Sergi, 14 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.

Seyed Davoud hakkında

Sanatçı Seyed Davoud, 1991'de İran'da dünyaya geldi. Resim, heykel ve müzik alanlarında eğitim alan sanatçı, kişisel ve karma sergilerinin ardından 2018'de Türkiye'ye yerleşti. Davoud, bugüne kadar birçok ülkede çeşitli projelere katıldı.

Pek çok serginin küratörlüğünü üstlenen sanatçı, aynı zamanda UNESCO'nun resmi ortağı IAA/AIAP'ın İran, Azerbaycan ve Suriye temsilciliğini sürdürüyor.

Eserleri Türkiye, İran, Azerbaycan ve Avrupa'nın birçok şehrindeki koleksiyonlarda yer alan Davoud, İstanbul'da sanatçı, küratör ve araştırmacı olarak üretimlerine devam ediyor.