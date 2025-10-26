Haberler

Seydişehir Ülkü Ocakları'ndan İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kış Yardımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 'Bir bot bir mont' kampanyası ile dar gelirli ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği sağlayarak kış aylarını ısınarak geçirmelerini hedefliyor.

Seydişehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Seydişehir İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla "Bir bot bir mont" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, dar gelirli ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği sağlanacak.

Kampanyanın amacının kış aylarını ihtiyaçlı çocukların üşümeden geçirmesi olduğunu kaydeden Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, her bir çocuğun sıcak bir gülümsemeye sahip olması için el ele verdiklerini söyledi.

Bozkurt, "Çocukların yüzündeki tebessüm, en büyük kazancımız. Tüm hemşehrilerimizi başlattığımız bu iyilik hareketine davet ediyorum. Sizlerin vereceği bir mont sadece bir bedeni değil, bir çocuğun kalbini de ısıtacak." dedi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar

Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.