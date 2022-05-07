Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Ali Kapkap başkan seçildi.

Taşıyıcılar Kooperatifi Salonu'nda düzenlenen genel kurula, kooperatife kayıtlı 167 üyenin 126'sı katıldı.

Tek aday olarak seçime giren Ali Kapkap 126 oyun tamamını alarak başkan seçildi.

Genel Kurul salonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Tek adayla birlik ve beraberlik içerisinde seçime gitmeniz güzel. Sizlerde bizler gibi toplumun yükünü taşıyorsunuz. Bunun için yaptığımı işlerde bir benzerlik var. İnşallah bu genel kurul hayırlara vesile olur. Hizmetlerimize hep birlikte devam ederiz." dedi.

Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Başkan Ali Kapkap da, "Sizlere yakışır en güzel hizmeti vere bilmemiz için gece gündüz çalışacağız. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kooperatifi yönetim kurulu ise, Muzaffer Topallar, Abdullah Yıldız, Mustafa Avcu, Bahattin Güzel, Dursun Ali Yücel ve Murat Ardınç'dan oluştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Durmuş Onar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük ve kooperatif üyeleri katıldı.