Seydişehir Musiki Derneğinin bahar konseri

Seydişehir Musiki Derneği korosu tarafından ilçede Türk Sanat ve Halk Müziği Bahar konseri verildi.

Seydişehir Musiki Derneği korosu tarafından ilçede Türk Sanat ve Halk Müziği Bahar konseri verildi.

Seydişehir Musiki Derneği Başkanı Sıtkı Özkal, belediye düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte halkın güvenine layık olabilmek için 40 yıldır ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra koro, Türk Sanat ve Halk Müziğinin sevilen parçalarını iki bölüm halinde seslendirdi.

Program sonunda, koro davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Cevdet Arıcı, protokol üyeleri ile müzikseverler katıldı.